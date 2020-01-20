За пять лет ТФОМСы сэкономили 2,5 миллиарда рублей. Часть этих денег "просто так" получили страховые компании

Уже одобренный Госдумой законопроект о перераспределении сэкономленных ТФОМСами средств получил "добро" в комитете по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. На заседании комитета представитель ФОМС сообщила, что в 2018 году территориальные фонды сэкономили 188 млн руб., а всего за пять лет – более 2,5 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"Эти средства остаются, например, в случае, если не было сезонных эпидемий или улучшилась ситуация по каким-то направлениям. Раньше сэкономленные деньги оседали у страховых компаний, теперь эти средства будут оставаться в регионах и могут быть израсходованы на здравоохранение", - рассказала депутат Госдумы Оксана Бондарь.

Законопроект отменяет положение, по которому страховые компании могли забирать себя 10% сэкономленных средств.