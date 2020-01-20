В Тюмени областной департамент культуры взыскал с музея полтора миллиона рублей

Арбитражный суд Тюменской области принял решение о взыскании с "Музея частных коллекций" 1,5 млн руб. по иску областного департамента культуры, передает корреспондент Накануне.RU.

В доход федерального бюджета с музея будет взыскано 28 тыс. 150 руб. государственной пошлины. Об этом говорится на сайте арбитражного суда. Причина по которой с музея взыскивают такую сумму в определении не указана, однако, по предварительным данным, иск был подан в связи со срывом сроков выполнения государственного задания.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.