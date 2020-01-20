С 1 февраля откроется долгожданный второй авиарейс из Кургана до Москвы и обратно

С 1 февраля этого года из Кургана в Москву и из Москвы в Курган открываются дополнительные рейсы.

Ранее самолеты летали между городами только раз в сутки.

Сейчас авиакомпания "Икар" на самолетах Embraer Е190 будет каждый день доставлять пассажиров в столицу и обратно в Курган.

Полеты из Кургана будут организованы по вторникам, четвергам, субботам, вылет в 15.10 по местному времени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

По понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям самолет будет вылетать из Кургана в 21.00. Борт будет приземляться в аэропорту "Шереметьево".



Из Москвы самолет будет летать по вторникам, четвергам, субботам - вылет в 9.30, а по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям - в 15.10.

Уже сейчас можно купить билет на самолет.