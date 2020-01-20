Миллиардер Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов сообщил о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.

В интервью Bloomberg миллиардер заявил, что в этом ориентируется на компанию Amazon.

"У нас есть несколько инвестиций, связанных с человеческими потребностями: образованием, медициной, путешествиями и розничной торговлей. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов - по типу Amazon", - сказал Мордашов.

Агентство отметило, что почти половина состояния Алексея Мордашова - это проекты, не связанные с его основным бизнесом, пишет "Коммерсант".

В частности, в сфере туризма (его семье принадлежит четверть туркомпании TUI Group) Мордашов заинтересован в расширении российского сегмента TUI. Также он добавил, что рассматривает возможность строительства отелей.

В сфере образования (бизнесмен инвестировал в проект "Нетология") он намерен запустить онлайн-университет, поскольку считает устаревшей существующую систему образования.

В медицинской сфере ("Севергрупп", управляющая активами бизнесмена, выкупила 98% сети клиник "АВА–Петер" в 2017 году) Мордашов хочет расширить бизнес, открыв филиалы в регионах страны, а также заняться развитием онлайн-сервисов.

Инвестиции в розничной торговле касаются создания экспресс-доставки продуктов на базе "Ленты". По словам Мордашова, он хочет сосредоточиться на онлайн-продажах и быстрых поставках, сохранив при этом модель гипермаркета, уточняет Bloomberg.

Напомним, Мордашов входит в десятку богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $20 млрд (+$2,51 млрд в 2019 году).

Ранее Bloomberg сообщал, что дети бизнесмена быстро поднимаются к вершине рейтинга самых богатых людей в мире, хотя они совсем недавно вышли из подросткового возраста.

Находящийся на четвертом месте в списке самых богатых россиян Мордашов передал часть своих активов сыновьям Кириллу (20) и Никите (19). Речь идет о европейском туроператоре TUI AG.

В феврале 2019 года наследники бизнесмена получили 65% акций золотодобывающей компании Nordgold ($780 млн). Пресс-секретарь Мордашова заявляет, что идея состоит в сохранении преемственности поколений. Отец хочет ввести сыновей в курс дела и помочь им получить опыт управления.