01 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Юлия Григорьева (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи восстановили весь маршрут пропавшей два месяца назад в Екатеринбурге женщины

В Екатеринбурге продолжается розыск женщины, пропавшей в ноябре прошлого года. Составлен фоторобот мужчины, который может быть причастен к ее исчезновению.

Напомним, разыскивается 37-летняя Юлия Григорьева. Она пропала еще 18 ноября. Сообщалось, что перед этим Юлия поймала машину и уехала в неизвестном направлении. Возбуждено дело об убийстве.

Следователям удалось восстановить маршрут Григорьевой в тот день. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, около 23 часов женщина пришла к своему дому на улице Дружининская, 5 "б", после чего, не заходя в подъезд, вышла к дороге и остановила проезжавшую мимо машину.

розыск Юлии Григорьевой(2019)|Фото: vk.com/poproriw

Спустя некоторое время Юлию видели в закусочной "7 ключей" на улице Ангарская, куда она приехала на автомобиле "Киа Спектра", предположительно, серого цвета под управлением некоего мужчины восточной внешности. После того, как женщина покинула закусочную, информации о ее дальнейшей судьбе нет.

Фоторобот, разыскиваемого преступника в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Специалисты составили фоторобот данного мужчины. Всех, кому что-либо известно о нем, либо о местонахождении Юлии Григорьевой, просят обратиться по телефонам территориального следственного отдела СКР в Екатеринбурге: +7 (922) 162-63-81, 8 (343) 354-08-31, 354-08-02, либо по "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61, или по линии 02.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

Напомним, после исчезновения женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Следователи восстановили весь маршрут пропавшей два месяца назад в Екатеринбурге женщины

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Теги: Григорьева, розыск, Екатеринбург, СКР, маршрут



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