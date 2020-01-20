В Перми после гибели пяти посетителей хостела введен режим ЧС

Глава Перми Дмитрий Самойлов после трагедии в хостеле "Карамель" подписал распоряжение о введении в городе режима ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Как сообщало Накануне.RU, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В собственность компании объект может перейти только через год.

Сообщается также, что ЧП на ул. Советской Армии, 27 в хостеле "Карамель" предшествовал еще один порыв – в 200 метрах от места трагедии – эту версию подтвердили в администрации Перми. По другой версии, прорыв был один и якобы потом по бетонному желобу кипяток хлынул в подвал дома 21, где расположена "Карамель". Так было неоднократно в прошлые годы (но не в таком объеме и без жертв).

Глава Перми подписал распоряжение о введении в городе режима ЧС. По данным администрации Индустриального района, порыв произошел на сетях теплоснабжения, сейчас в доме, где располагался хостел, отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия.

Для устранения дефекта на тепломагистрали отключены тепло и горячая вода по адресам: улица Советской Армии, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 23 (Детская музыкальная школа №10), 23а, 21а, 25а (детский сад №271), улица Мира, 6а, 8а, улица Чайковского, 7 (краевая клиническая инфекционная больница), 9, 17а, 27а, 27б, 27г, улица Снайперов, 6, 8. Для родственников пострадавших и погибших по всем возникающим вопросам и оказанию необходимой помощи организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе города Перми 246-04-00.