Чайка покидает пост Генпрокурора, на его место Путин предлагает замглавы СКР

Глава Генеральной прокуратуры России Юрий Чайка покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом со ссылкой на пресс-службу кремля сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что президент России внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на этот пост.

На какую именно работу переходит Чайка пока неизвестно.

Игорь Краснов

Игорь Краснов - заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации (с 2016 года), генерал-лейтенант юстиции (2017).

Расследовал ряд резонансных уголовных дел:

- покушение на Анатолия Чубайса (2005);

- убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой (2009);

- убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова;

- убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева;

- убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и других.

Возглавлял следственную группу, расследовавшую преступление, совершенное "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном. С сентября 2014 по март 2015 года расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный".

28 февраля 2015 года генерал Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. 30 апреля 2016 года назначен заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Специальные звания: звание генерал-майора юстиции присвоено в 2012 году, генерал-лейтенанта юстиции — в 2017 году.

Награды

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011) — за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.

Почетная грамота Президента Российской Федерации (2014) — за активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.