На Южном Урале "Родина" объявила отбор кандидатов на выборы в ЗСО

Лидер челябинского регионального отделения "Родины" Сергей Смышляев объявил об отборе кандидатов в новую команду, которая пойдет на выборы в Заксобрание области.

"Друзья, мы запускаем большой проект "Родина зовет" — отбор кандидатов в новую команду партии "Родина", которая пойдет на выборы в ЗСО и муниципальные депутаты. Южный Урал - стальное сердце России. Край с сильной промышленностью и изобилием ресурсов. Край с достойной историей, творцами и героями. Но сейчас область не в идеальном положении - пришло время менять окружающую действительность в лучшую сторону", - написал Смышляев на своей странице в соцсети.

Напомним, в сентябре 2020 года в регионе пройдут выборы в ЗСО. Южноуральцам предстоит избрать 60 областных парламентариев. Кроме того, в муниципалитетах пройдут выборы депутатов.