Поклонская – Мосийчуку: "Если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!".

Наталья Поклонская пригрозила бывшему заместителю командира батальона "Азов" (против членов этого формирования в России возбуждено уголовное дело) Игорю Мосийчуку.

В своем telegram-канале под милым портретом в образе ангела Поклонская пишет: "В животном мире даже змея пользу приносит. Но среди людей встречаются такие животные среднего рода, которые отравляют ядом не только себя, но и окружающих. Ярким представителем этих особей является фашист-головорез из батальона "Азов" Игорь Мосийчук. У него отшибло память — не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму. Так ведь я не убегаю и не прячусь — я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик. Готова оформить командировку для помощи братской стране. Уверяю, через пару месяцев террористы из бандформирований, типа "Азова", уже пошли бы добывать руду".

Депутат Госдумы добавила: "Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!".