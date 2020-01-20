01 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Суд, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной (2019) | Фото: Накануне.RU

Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, обвинил в трагедии отца ребенка

Заседание суда по делу об убийстве ребенка в Ирбите из-за пролитого алкоголя решили оставить открытым, хотя защита и потерпевшая ходатайствовали о закрытии слушания.

Напомним, убийство девочки 2016 года рождения произошло в марте прошлого года. Подсудимый Александр Окулов 1979 г. рождения является отчимом матери погибшего ребенка и обвиняется в совершении убийства малолетней с особой жестокостью на почве личных неприязненных отношений, вызванных употреблением алкоголя. По предварительным данным, девочку он убил из-за пролитого спиртного - на глазах ее старшего брата (2015 г. рождения) мужчина схватил девочку за горло и вынес в коридор, где нанес ей не менее 19 ударов кухонным ножом, повлекшим 48 повреждений, а также не менее 15 раз ударил об угол холодильника. Подсудимый свою вину полностью отрицает.

Как передает корреспондент Накануне.RU с открытого заседания областного суда, по словам потерпевшей - матери ребенка, отчим относился к детям, как к родным. Трагедия произошла 23 марта 2019 г. на съемной квартире в Ирбите. В этот день за детьми должен был присматривать муж потерпевшей, однако, засидевшись с друзьями, в назначенное время он не пришел. Тогда женщина, выпив с сожителем своей матери пива, в половину восьмого вечера ушла на работу. А уже около 22.00 потерпевшей позвонили из больницы и сообщили о смерти дочери. Как отмечает девушка, отчим был в адекватном состоянии: "знал, что делать, как ухаживать и во сколько уложить детей спать", так как ранее неоднократно оставался за ними присматривать. Также ранее за подсудимым в момент алкогольного опьянения никогда не наблюдалось агрессивного поведения.

Супруг потерпевшей в это время был в гостях у друзей, на звонки не отвечал. О трагедии он узнал от приятеля, которому потерпевшая прислала сообщение. Про мужчину известно, что он хороший отец, имеет работу и не злоупотребляет алкоголем.

Несмотря на это, подсудимый полностью отрицает вину и обвиняет в убийстве внучки мужа потерпевшей. Будучи в СИЗО, Александр Окулов написал письмо, в котором обвинил в трагедии отца детей, заверив, что сам в этот момент спал. Однако, потерпевшая уверяет, что это неправда. Что бы ни говорил подсудимый, но квартира была закрыта изнутри на щеколду (которую открыть снаружи просто невозможно), а единственные запасные ключи находились внутри дома, и эти факты доказаны. По ее словам, помимо запасных, которые всегда находились дома, ключи были только у нее, так как обычно только она закрывала и открывала квартиру. В остальных случаях дома всегда кто-то был и в дубликате ключей не было необходимости. К тому же, все друзья отца семейства подтвердили, что во время совершения убийства он находился в их компании.

На ход дела повлияли показания и старшего брата жертвы. Сын потерпевшей указал на фото на подсудимого и показал жестами, как и куда "ударил деда". На сегодняшний день мальчик вспоминает о сестре и находится под наблюдением специалистов. По словам потерпевшей, мальчик, будучи в трехлетнем возрасте, все понимал и этот инцидент не мог не отразиться на нем. "В садике все говорят, что сын стал очень агрессивным. Может подойти и толкнуть девочку. Или просто резко разозлиться. Специалисты сказали, что это из-за стресса", - рассказала на суде мама мальчика.

В начале судебного процесса подсудимый заявил ходатайство о запрете ведения видео-съемки, так как, по его словам, боится за жизнь и здоровье своих родных. Потерпевшая также поддержала это решение, однако суд не удовлетворил прошение, ссылаясь на открытый судебный процесс. Подсудимый на протяжении всего процесса прятал лицо.

По итогам судебного заседания объявлен перерыв до 22 января. Александру Окулову грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Накануне.RU будет держать читателей в курсе событий.

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Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, обвинил в трагедии отца ребенка

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Теги: заседание суда, судебный процесс, Ирбит, убийство, девочка



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 13:14 Мск Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, был ранее судим

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Ранее 24.12.2019 09:03 Мск Уралец жестоко убил 2-летнюю девочку, которая не давала ему выпить

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