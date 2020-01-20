01 Августа 2020
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Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве (2020) | Фото: Накануне.RU

"Начало Победе мы положили под Сталинградом". В уральском полпредстве чествовали ветеранов

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и наградил их юбилейными медалями, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пожалуй, нет в нашей стране праздника пронзительнее и трогательнее, чем 9 мая, День Великой Победы", – обратился полпред.

Отметим, что в этом году отмечается 75-летие Победы. Уделить особое внимание этой дате и заботе об участниках войны поручил президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию.

На встречу в уральское полпредство прибыли десять ветеранов. Отрадно было видеть, что для своих 96-98 лет они находятся в добром здравии.

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

Ветераны, получив награды, делились своими воспоминаниями, было видно, что они весьма тронуты вниманием и заботой.

"Спасибо за то, что отстояли этот праздник, этот день отмечаем, День Победы. Начало этой Победе мы положили под Сталинградом", – рассказал ветеран Сергей Терехов.

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

"У каждого из вас есть своя очень важная история, которая дала нам возможность жить под мирным небом. У меня к вам одна просьба – рассказывайте больше о тех временах нашим внукам, правнукам, чтобы никто из нас не забыл беспримерный подвиг русского народа, который дал нам возможность победить злейшего врага и который даёт нам возможность под мирным небом разговаривать, встречаться, радоваться жизни. Спасибо вам огромное", – заключил полпред.

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

После чаепития было сделано общее фото.

Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

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"Начало Победе мы положили под Сталинградом". В уральском полпредстве чествовали ветеранов

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Теги: Ветераны, Великая Отечественная война, Николай Цуканов, Сергей Терехов



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