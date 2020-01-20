Защитник "Урала" Меркулов переведен в дубль - причиной может быть конфликт с президентом клуба

В стане екатеринбургского ФК "Урал" происходят любопытные процессы. Один из сильнейших защитников элитного дивизиона российского футбола Михаил Меркулов внезапно отправлен в "Урал-2".

Как рассказал источник Накануне.RU, причина в конфликте с президентом команды Григорием Ивановым. По сведениям информатора, ссора началась из-за того, что защитник очень хотел сменить клуб (контракт защитника с клубом истекает уже летом), но руководство приняло решение не отпускать футболиста в зимнюю паузу. Об этом и сам Иванов говорил в своем недавнем интервью.

Из-за переговоров с другими клубами 25-летний футболист не отправился со "шмелями" на командные сборы на Кипре.

Иванов очень хотел заключить новый контракт с футболистом, но этого не случилось. По нашим сведениям, в итоге между Меркуловым и гарантом клуба возник конфликт.

Интересно, что сам глава ФК "Урал" опроверг ссору. Вместе с тем, управленец подтвердил информацию о переводе Михаила в дубль.

"Никаких у меня конфликтов нет. Какой у меня конфликт может быть с футболистом? Он переведен в "Урал-2" из-за того, что у меня конфликт был? Вы где берете эти сведения, там и общайтесь. Зачем вы мне звоните? У меня никаких конфликтов с Михаилом Меркуловым нет. И не может у меня с футболистом быть конфликтов. Это уже право клуба - перевести его во вторую команду. И вы даже спрашивать об этом не имеете права. Это не ваше дело!" - заключил Иванов.

Отметим, что перевод Меркулова в дублирующий состав команды по спортивным показателям исключен. Михаил является одним из лидеров Премьер-лиги по отборам. Игрок обороны "шмелей" опережает по этому показателю даже футболиста "Зенита" Дугласа Сантоса. Ранее талантливый футболист входил в расширенный состав сборной России.