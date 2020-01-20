"Незыгарь, подвинься": Олег Дерипаска завел telegram-канал

Несмотря на рост популярности Telegram как блог-платформы, до сих пор здесь очень мало бизнесменов-миллиардеров. К их числу решил присоединиться владелец группы "Базовый элемент" Олег Дерипаска.

"За жизнью в Телеграме, буду честен с вами с самого начала, слежу давно. Не без определённого любопытства. Иногда попадается что-то смешное, в том числе и про меня. Иногда — действительно интересная информация. Но всё же — это был статус читателя. А это другое. И вот тут любопытство взяло своё. А что, если? В общем, Незыгарь, подвинься", - написал бизнесмен в своем первом сообщении.

За два дня его подписчиками стали уже 4 тыс. пользователей, причем основной прирост начался тогда, когда информацию о появлении telegram-канала подтвердил официальный представитель Дерипаски.

"В канале мне было бы интересно в первую очередь для себя самого попытаться сформулировать мнение о тех или иных актуальных событиях, ну и заодно поделиться им с вами, получить какой-то фидбек. Понятно, что Телеграм — не самая удобная площадка для диалога, но мы же и не ищем лёгких путей, - пишет Дерипаска. - И раз уж мы начали о честности — да, помогать с ведением этого канала мне будет моя пресс-служба, но лишь отчасти. С поиском и подбором информации, каких-то фактов и данных. Идеи и мысли, а также истории и мнения, которые вы увидите ниже, будут исключительно моими. Будет как минимум любопытно".

Второй пост Дерипаска посвятил предстоящему экономическому форуму в Давосе, на который он собирается поехать. Среди прочего, российский олигарх хочет увидеть Грету Тунберг: "Видел в СМИ сообщения, что Грета уже прибыла в Швейцарию и даже успела провести митинг в защиту климата в Лозанне. Любопытно будет услышать её вживую".

Дерипаску в новом поле уже поприветствовали настоящие корифеи. Например, популярный канал "Антиглянец", который ведут светские обозревательницы пишет: "Олег Владимирович, рады приветствовать, пожалуйста, пишите не только про форумы и бизнес".