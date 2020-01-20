МакГрегор заработал около 80 млн долларов за поединок с "Ковбоем"

Зарубежные СМИ назвали общий заработок ирландского бойца Конора МакГрегора за поединок с американцем Дональдом "Ковбоем" Серроне, который состоялся в воскресенье на турнире UFC 246.

Напомним, Конор победил техническим нокаутом в первом раунде. Сам бой продлился всего 40 секунд.

Утверждается, что гонорар МакГрегора за поединок с "Ковбоем" составил 78 млн долларов. Официальный заработок ирландца составил 3 млн, а большую часть он получил от продажи просмотров боя - так называемых PPV. Кроме этого, боец заслужил традиционный денежный бонус от UFC за лучшее выступление вечера.

Как сообщало Накануне.RU, после завершения турнира глава американского промоушена Дана Уайт заявил, что теперь Конора ожидает реванш с российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.