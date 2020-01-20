Из-за отказов в банковских займах население может податься за деньгами в теневой кредитный сектор – эксперты

Эксперты озвучили причины, по которым по итогам 2019 года банки одобрили не более 40% заявок на кредит от физлиц. Главные из них – нестабильность экономики, отсутствие благоприятного инвестклимата и достижение предельной долговой нагрузки населением, а наставления Банка России на счет ужесточения требований к заемщикам – это лишь следствие.

"Я сомневаюсь, что ЦБ при всей его мощи способен менять мотивацию людей. Спад связан с реальным ощущением людей, что кредит они вернуть не смогут. У населения существует тактика самосохранения и самосбережения", - заявил на пресс-конференции в НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Эксперты отмечают, что сам по себе рост уровня закредитованности не является негативным фактором. В конце концов, есть страны, где этот уровень гораздо выше, чем в России. Но в России этот уровень растет значительно быстрее, например, доходов населения, а это уже опасное сочетание.

"Если при росте закредитованности не растет просрочка – это нормально, это значит, что доходы населения растут так же быстро. Поэтому лучшее лекарство от отклонений заявок по кредитам – рост благосостояния и доходов населения", - рассказала журналистам руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

Она добавила, что отказ банков выдавать кредиты может привести к тому, что этот объем "заявок" перейдет в теневой сектор, методы борьбы с которым сейчас неадекваты и недостаточны. Лазарева отмечает, что в нелегальном секторе ЦБ не имеет влияния, как и подчас правоохранительные органы. А низкая финансовая грамотность населения не защищает людей от "походов" к кредитным организациям, применяющим мошеннические или просто кабальные схемы выдачи займов.

Источник: ОНФ

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков говорит, что рост кредитования требует и роста инвестиций, создания рабочих мест, на которых бы население могло заработать на возврат кредитов. Но, поскольку в России кредиты берутся именно "не от хорошей жизни", у населения возникают проблемы с их возвратом. ЦБ, видя ситуацию, наказывает банкам не выдавать необеспеченные кредиты.