Мосгорсуд отказался выпускать Арашуковых из СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю. Защита предлагала выпустить их из СИЗО, поместив под домашний арест или залог.

Адвокаты заявляли, что с момента заключения Арашуковых под стражу следствие не представило каких-либо убедительных доказательств их вины, передает РИА Новости.

Ранее Басманный суд продлил обоим обвиняемым меру пресечения до конца января.

Напомним, Рауль Арашуков, занимавший пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", был уволен в начале 2019 года. В марте сообщалось, что ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Арашукова задержали 30 января 2019 года в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он тоже был отправлен под стражу. В мае 2019 года Совет Федерации лишил подследственного Рауфа Арашукова статуса сенатора.