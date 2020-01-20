01 Августа 2020
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Общество Курганская область
4 отделение КГУ &quot;Курганский областной противотуберкулезный диспансер&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кургане официально уволенные из тубдиспансера медики проиграли суд, но будут подавать апелляцию

Курганский городской суд не удовлетворил иски 11 бывших работников филиала тубдиспансера в поселке Чернавском под Курганом, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь медики напишут апелляционную жалобу в Курганский областной суд.

Медики просили суд признать их увольнение незаконным и восстановить их на работе. Такие просьбы кажутся абсурдными после того, как в центре занятости населения всем уволенным из филиала работникам дали шанс трудоустроиться, этот вопрос курировался в департаменте здравоохранения Курганской области. Было предложено несколько вакансий на выбор, большинство так и сделали - пошли работать в другие медицинские учреждения региона.

"Их же собирали не раз и говорили - что вам нужно? Вам нужна работа - вот, пожалуйста, для вас есть несколько рабочих мест, выбирайте. Они просто решили пойти на принцип и добиться того, чтобы их увольнение признали незаконным. Но такого никогда не будет - ни в Курганском областном суде, ни в Конституционном, ни в Верховном, ни в любом другом суде мира - это мое мнение. Потому что их уволили на законных основаниях", - поделился с Накануне.RU своим мнением известный в Кургане доктор, который попросил не публиковать его фамилию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, власти Зауралья с 15 октября прошлого года официально закрыли филиал туберкулезного диспансера в Чернавском. Однако сами медработники уверяли, что учреждение закрывают из-за экономии средств в бюджете, и отказывались покидать свои рабочие места. Сотрудники филиала утверждали - зданию не нужен капитальный ремонт, требующий закрытия, а перевод больных в городские условия просто опасен.

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В Кургане официально уволенные из тубдиспансера медики проиграли суд, но будут подавать апелляцию

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Теги: тубдиспансер, Курган, Чернавский, вакансии, врачи, медсестры



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