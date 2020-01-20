В сети появился список погибших в пермском хостеле "Карамель": девочке было четыре года

В сети появился список погибших в пермском хостеле "Карамель". По данным телеграм-канала Life shot, погибли: Вадим Женихов, Наталья Шац, Екатерина Шац. Также предварительно погибшей указывается Екатерина Аликина. Личность пятой погибшей женщины устанавливается. Возраст ребенка, по данным канала - четыре года.

Отметим, что официальной информации о личностях погибших пока нет.

Telegram-канал также сообщает, что по одной из версий, часть людей, погибших в хостеле, не сразу поняла всю опасность происходящего. Пока одни выбегали на улицу, обжигая ноги в кипятке, другие вставали на стулья и кровати — это спасало от ожогов лишь на время: горячая вода прибывала.

В больнице сейчас находятся трое постояльцев: женщина и двое мужчин. Состояние женщины оценивается, как тяжелое, мужчин - средней степени тяжести. Еще трое человек, в числе которых двое спасателей - от госпитализации отказались.

Как сообщало Накануне.RU, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В собственность компании объект может перейти только через год.

Сообщается также, что ЧП на ул. Советской Армии, 27 в хостеле "Карамель" предшествовал еще один порыв - в 200 метрах от места трагедии - эту версию подтвердили в администрации Перми. По другой версии, прорыв был один и якобы потом по бетонному желобу кипяток хлынул в подвал дома 21, где расположена "Карамель". Так было неоднократно в прошлые годы (но не в таком объеме и без жертв).

Причину инцидента будет устанавливать Ростехнадзор. Законность размещения людей в подвале жилого дома - прокуратура края.