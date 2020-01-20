К ФК "Урал" присоединился нападающий из московского ЦСКА

Футбольный клуб "Урал" продолжает усиливать состав перед возобновлением сезона в российской Премьер-лиге. После приобретения защитников сборной Польши Мацея Вилюша и сборной Белоруссии Николая Золотова екатеринбуржцы подпишут нападающего. Скамейка атаки в уральской команде ранее уменьшилась с уходом Владимира Ильина.

Как стало известно Накануне.RU, в ближайшее время "шмели" подпишут соглашение с форвардом московского ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым. Об этом нашему корреспонденту рассказал собственный источник.

Ожидается, что переход 22-летнего игрока не будет оформлен как полноценный трансфер. "Речь идет лишь об аренде до конца сезона", - рассказал информатор.

Игрок уже забил свой первый мяч в оранжевой футболке на сборах.

Отметим, что ранее Жамалетдинов выступал на правах аренды за польский "Лех". Также футболист вызывался в юношескую сборную России.