01 Августа 2020
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Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), ФК Урал (2018) | Фото: Накануне.RU

К ФК "Урал" присоединился нападающий из московского ЦСКА

Футбольный клуб "Урал" продолжает усиливать состав перед возобновлением сезона в российской Премьер-лиге. После приобретения защитников сборной Польши Мацея Вилюша и сборной Белоруссии Николая Золотова екатеринбуржцы подпишут нападающего. Скамейка атаки в уральской команде ранее уменьшилась с уходом Владимира Ильина.

Как стало известно Накануне.RU, в ближайшее время "шмели" подпишут соглашение с форвардом московского ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым. Об этом нашему корреспонденту рассказал собственный источник.

Ожидается, что переход 22-летнего игрока не будет оформлен как полноценный трансфер. "Речь идет лишь об аренде до конца сезона", - рассказал информатор.

Игрок уже забил свой первый мяч в оранжевой футболке на сборах.

Отметим, что ранее Жамалетдинов выступал на правах аренды за польский "Лех". Также футболист вызывался в юношескую сборную России.

Тимур Жамалетдинов(2020)|Фото: wikipedia.org

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К ФК "Урал" присоединился нападающий из московского ЦСКА

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Теги: Фк Урал, Тимур Жамалетдинов, футбол



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Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2020 13:00 Мск Форвард ЦСКА, который должен был перейти в "Урал", не будет играть за екатеринбургский клуб

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