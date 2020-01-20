Уралвагонзавод улучшит теплофикацию квартир тагильчан

В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод завершает капитальный ремонт главного водовода.

Участок водовода, по которому вода из Тагильского пруда направляется как на хозяйственно-бытовые нужды предприятия, так и для теплофикации жилого фонда и всех организаций на территории Дзержинского района города, принадлежит заводу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, работу по капитальному ремонту водовода протяженностью 3,5 км проводят специалисты подрядной организации. В данный момент полностью смонтирована и запущена одна "нитка". Монтаж второй выполнен более чем на 60%.

По словам главного энергетика Уралвагонзавода Руслана Юсупова, использование труб из современных материалов значительно увеличивает надежность трассы и минимизирует риски возникновения нештатных ситуаций.