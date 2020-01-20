Эвакуационный выход из пермского хостела, где погибли пять человек, был закрыт

В пермском хостеле "Карамель", пятеро посетителей которого умерли после аварии на трубопроводе, был закрыт эвакуационный выход, сообщает ТАСС со ссылкой на Пермскую сетевую компанию.

Создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии. Например, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Среди погибших есть ребенок.