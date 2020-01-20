Главный ледовый городок Екатеринбурга, где рухнула стена, не планируют закрывать до конца января

В Екатеринбурге главный ледовый городок на Площади 1905 года возобновил свою работу после вынужденного закрытия.

Напомним, в минувшую пятницу в городке обрушилась стена изо льда. Как выяснилось, это следствие "глобального потепления" на Урале. Городок был немедленно закрыт для посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, техническая комиссия, в которую вошли представители МЧС и строители городка (ООО "Айс-проект 2000") в субботу, 18 января, оценила состояние ледяных сооружений.

Было принято решение для безопасности людей убрать высокие навесные элементы входной группы и арочной галереи. Также появилась необходимость провести ремонт ледяных фигур, а вокруг некоторых выставить металлические ограждения, что и было сделано.

19 января наступило похолодание и городок был вновь открыт для посещения. По прогнозам синоптиков, потепления в Екатеринбурге на этой неделе не ожидается и он будет радовать своих гостей до самого закрытия, которое состоится 26 января в 12 часов.