01 Августа 2020
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Политика За рубежом
Борис Джонсон, (2016) | Фото:

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за "дела Скрипалей"

Российско-британские отношения не будут нормализованы, пока Россия угрожает безопасности Соединенного королевства и его союзников. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их встречи в Берлине.

Джонсон также заявил о неизменности позиции Лондона по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам премьера Британии, "это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании", передает ТАСС.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

В декабре Путин высказался по поводу отношений с Великобританией, отвечая на вопрос Би-Би-Си о том, что Борис Джонсон нелестно высказывался о российском президенте, называя его "безжалостным тираном" и "Доби из "Гарри Поттера".

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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за "дела Скрипалей"

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Теги: борис джонсон, владимир путин, дело скрипалей



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