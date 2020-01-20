Решетников поблагодарил "мужиков-спасателей", получивших ожоги в хостеле "Карамель"

Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил "мужиков-спасателей", которые получили ожоги, вытаскивая людей из хостела "Карамель", где сегодня ночью произошел порыв теплосетей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тяжелый понедельник. Ночью произошла страшная авария. Из-за прорыва трубы в Индустриальном районе погибли пять человек, из них один ребенок . Был на месте с утра, в ситуации предстоит разобраться, соблюдены ли все требования. Проведем необходимые проверки с правоохранителями и контролирующими службами. Сейчас - сил семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Всем, чем надо, поможем. Отдельная благодарность мужикам-спасателям - сами получили ожоги, вытаскивая людей", - высказался губернатор в своем Instagram.

В пресс-службе краевого минздрава уточнили, что ожоги получили двое спасателей. От госпитализации они отказались. Назначено амбулаторное лечение. Еще один отказавшийся от госпитализации - постоялец хостела.

В больнице сейчас находятся трое постояльцев: женщина и двое мужчин. Состояние женщины оценивается, как тяжелое, мужчин - средней степени тяжести.