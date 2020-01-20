01 Августа 2020
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Образование Курганская область
бассейн, плаванье, спорт (2019) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Стала известна сумма, которую потратят на строительство нового бассейна для Курганского госуниверситета

Новый бассейн для нужд Курганского государственного университета обойдется Министерству науки и высшего образования РФ в 236 млн руб. - это по смете.

Новый бассейн появится в Заозерном микрорайоне возле Ледового дворца спорта имени Парышева.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе вуза, проект строительства бассейна уже отправлен на государственную экспертизу, после окончания которой на площадку придут строители.

Длина бассейна будет составлять 25 метров, там будет шесть дорожек. На втором этаже появится зал сухого плавания. Посещать бассейн смогут не только студенты КГУ, но и обычные горожане.

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Стала известна сумма, которую потратят на строительство нового бассейна для Курганского госуниверситета

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Теги: бассейн, КГУ, Курган, Курганский госуниверситет, Заозерный



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