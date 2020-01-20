"Трубы, как система, все прогнили". Лидер "Ленинграда" - о гибели постояльцев хостела в Перми

Аварию в пермском хостеле "Карамель", в результате которой погибли пять постояльцев отеля, в свойственной ему манере – стихотворением – прокомментировал в Instagram музыкант Сергей Шнуров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Трубы, как система, все прогнили.

Крысы, норы под бюджет прорыв,

Добавляли в свою речь ванили,

И случился им обещанный прорыв.

Прорвало, и вновь погибли люди,

Жизнь у нас дешевле, чем кино.

По докладам и событиям судя,

Запад и хохлы всему виной.

Конституцию мы быстро перепишем,

Ну, а перед этим поскорбим.

И рванем из нашей нищей ниши,

В будущее полное любви".

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Среди погибших есть ребенок. Его возраст не уточняется.