"Трубы, как система, все прогнили". Лидер "Ленинграда" - о гибели постояльцев хостела в Перми
Аварию в пермском хостеле "Карамель", в результате которой погибли пять постояльцев отеля, в свойственной ему манере – стихотворением – прокомментировал в Instagram музыкант Сергей Шнуров, передает корреспондент Накануне.RU.
"Трубы, как система, все прогнили.
Крысы, норы под бюджет прорыв,
Добавляли в свою речь ванили,
И случился им обещанный прорыв.
Прорвало, и вновь погибли люди,
Жизнь у нас дешевле, чем кино.
По докладам и событиям судя,
Запад и хохлы всему виной.
Конституцию мы быстро перепишем,
Ну, а перед этим поскорбим.
И рванем из нашей нищей ниши,
В будущее полное любви".
Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Среди погибших есть ребенок. Его возраст не уточняется.