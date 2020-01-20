Хозяйка пса, забытого "Аэрофлотом" на транзитном рейсе, собирает подписи за изменение статуса животных в самолетах

Пассажирка "Аэрофлота" Анастасия Штейн, пса которого "Аэрофлот" забыл как багаж в пересадочном пункте транзитного рейса, создала петицию на сайте Change.org.

Девушка предлагает сменить статус животных с "багажа" на "пассажира с особыми нуждами". Также она собирает подписи за возможность для хозяина в любой момент иметь возможность получить информацию о местонахождении питомца и его состоянии в полете, сообщает telegram-канал "Подъем".

Штейн также намерена добиваться от "Аэрофлота" компенсации за инцидент.

Напомним, Анастасия летела с псом Марвелом из Перми в Берлин через Шереметьево. Животное было в переноске, которую Штейн сдала в багаж. В Берлине ей сообщили, что Марвела забыли в московском аэропорту. Когда пса нашли, он был в стрессовом состоянии, организм его был обезвожен.

Это уже не первый инцидент с "Аэрофлотом" и животными. Так, в конце прошлого года широкий резонанс получил случай с "потолстевшим" котом Виктором, которое в виде "ручной клади" не пустили с хозяином на борт.

После случая с котом началась дискуссия о необходимости обсуждения статуса животных на борту, о регламентировании их перевозок. Ряд экспертов напоминает, что у РЖД для животных существует специальный билет, который делает перевозку животных более простой и юридически грамотной с точки зрения возможных претензий к процессу как со стороны пассажиров, так и перевозчика.

Ранее Минтранс заявил, что не видит необходимости пересмотра федеральных авиационных правил в этой сфере.