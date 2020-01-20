В Екатеринбурге хаски напал на ребенка
В Екатеринбурге пес породы хаски напал на ребенка.
Как говорится в сообществе HuskyEkb, вечером в воскресенье в районе Широкой речки бегал хаски-метис с ошейником. Поскольку пес был агрессивным, местные жители заперли его на корте.
Вскоре хозяин собаки нашелся и рассказал, что она убежала от него. Известно, что пока хаски был предоставлен сам себе, он успел напасть на ребенка и укусить его.
На место пришлось вызывать полицию. Сейчас в ведомстве выясняют все обстоятельства инцидента.
Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года на Среднем Урале представители фонда "Зоозащита" обнаружили "концлагерь для собак".