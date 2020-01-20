Глава Тобольска представил своего нового зама по ЖКХ

Новым заместителем главы Тобольска Максима Афанасьева стал Геннадий Зверев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

На новой должности он будет курировать вопросы ЖКХ. В числе приоритетных задач для нового заместителя входит работа по отлову и содержанию безнадзорных животных, контроль над реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов, комплексного развития коммунальной инфраструктуры, ремонта тепловых сетей и благоустройство придомовых территорий.

Сегодня заместитель был представлен главой города. До назначения Геннадий Зверев занимал должность заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе. В различное время он возглавлял структуры ЖКХ в различных городах и регионах.

По словам главы Тобольска, опыт Геннадия Зверева внушает доверие.

"В Тобольске за последние месяцы прошла серьезная структурная работа, связанная с оптимизацией, структурированием работы с муниципальными программами, пересмотрен подход к формированию бюджета. В свете принятых решением городской думы структурных изменений, в ведомстве Геннадия Зверева будут и вопросы безопасности", - уточнил Максим Афанасьев.

Геннадий Зверев поблагодарил за оказанное доверие, отметил, что его работа в первую очередь будет направлена на повышение комфорта горожан и заверил, что максимально быстро включится в работу.