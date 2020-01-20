01 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Зеленая роща, деревья, скворечник (2019) | Фото: Накануне.RU

Площадь Каштакского бора в Челябинске увеличится на 200 гектаров

Площадь Каштакского бора могут увеличить на 200 гектаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Специалисты министерства провели исследования памятника природы и приступают к графическому описанию этой территории.

"Планируется увеличение его площади на более чем 200 гектаров. Работа проводится в том числе и для актуализации границ особо охраняемой природной территории", - сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

В настоящий момент площадь ООПТ составляет 2 тыс. 772 гектара. На территории бора были обнаружены три вида птиц, внесенных в Красные книги РФ и Челябинской области, шесть видов млекопитающих, внесенных в региональную Красную книгу.

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Площадь Каштакского бора в Челябинске увеличится на 200 гектаров

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Теги: Каштакский бор, минэкологии, ЗСО,



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