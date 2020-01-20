01 Августа 2020
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Общество Сибирский ФО В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура возмутилась отсутствием системной борьбы с птицами в трех десятках якутских аэропортов

Якутская транспортна прокуратура провела проверку, которая выявила недостатки орнитологических служб в трех десятках небольших якутских аэропортов, многие их которых, впрочем, являются единственной возможностью попасть в населенные пункты большого региона.

Так, эколого-орнитологическое обследование не было в установленном порядке проведено на аэродромах Алдан, Батагай, Белая Гора, Вилюйск, Верхневилюйск, Депутатский, Жиганск, Зырянка, Ленск, Маган, Мома, Нюрба, Олекминск, Оленек, Полярный, Саккырыр, Сангар, Саскылах, Среднеколымск, Сунтар, Тикси, Усть-Куйга, Усть-Мая, Усть-Нера, Хандыга, Черский, Чокурдах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуроры выносили представление об устранении нарушений, оператор аэропортов в ответ заявил, что  на местах "созданы внештатные группы по орнитологическому обеспечению на аэродромах, принимаются все возможные меры по предотвращению столкновений воздушных судов с птицами, в аэропортах проводится обследование района аэродрома для исключения создания не согласованных объектов, способствующих скоплению птиц".

аэропорт кольцово самолет взлетно-посадочная полоса впп|Фото: Накануне.ru

"Однако в ходе проверки, проведенной в сентябре 2019 года, установлено, что эколого-орнитологическое обследование аэродромов проводится собственными силами без привлечения специалистов биологических учреждений. Таким образом, ФКП "Аэропорты Севера" не исполняются требования законодательства об орнитологическом обеспечении полетов, что создаёт угрозу безопасности полетов на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас надзорное ведомство подало в суд, чтобы ускорить процесс эколого-орнитологического исследования.

Напомним, летом минувшего года присутствие птиц на взлетно-посадочной полосе и их попадание в двигатели едва не привели к авиакатастрофе самолета "Уральских авиалиний" – борт спасло мастерство экипажа и большое везение.

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Прокуратура возмутилась отсутствием системной борьбы с птицами в трех десятках якутских аэропортов

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Теги: прокуратура, орнитологическая служба, аэропорт, якутия



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