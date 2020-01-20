"Красивые" автомобильные номера можно будет выкупить через Госуслуги

Минэкономразвития подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят россиянам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщает "Коммерсант", граждане смогут зарезервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр через сайт госуслуг. Процедуру резервирования будет определять субъект федерации.

Для получения "красивого" номера нужно заплатить повышенную госпошлину, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы. 50% поступлений от уплаты госпошлины будет поступать в региональный бюджет.

Ранее МВД опубликовало текст поправок, которые ведомство предлагало внести в постановление правительства РФ "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ".

Сообщалось, что одним из главных его новшеств должна стать возможность приобретать "красивые" автомобильные номера на аукционе. Поводом для такого решения стали "серые" схемы, из-за которых "престижные" номера оказываются исключительно у владельцев дорогих иномарок.

По некоторым данным, "красивый" автомобильный номер в Москве стоит миллионы рублей.