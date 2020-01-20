01 Августа 2020
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Общество За рубежом
гроза молния туча (2010) | Фото: content.foto.mail.ru

Ливни, песчаная буря и град размером с мяч для гольфа - Австралию штормит

Австралию после засухи и последовавшими за ней лесными пожарами накрыли шторм и песчаные бури.

В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC. Два туриста пострадали от удара молнии в окрестностях Сиднея.

Кроме того, на штат Новый Южный Уэльс обрушилась песчаная буря, скорость порывов ветра достигала 100 км/ч. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей.

Как пишет Regnum, обрушившиеся на страну сильные дожди помогли борьбе с лесными пожарами, но многие участки продолжают гореть.

Напомним, жертвами пожаров стали 28 человек, погибло большое количество уникальной австралийской флоры и фауны. Животным, попавшим в район бедствия, нечем питаться.

Правительство Австралии выделит $35 млн на восстановление дикой природы. Половина выделенной правительством суммы будет потрачена на восстановление популяций пострадавших животных, в том числе австралийских коал.

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Ливни, песчаная буря и град размером с мяч для гольфа - Австралию штормит

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Теги: австралия, град, шторм



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