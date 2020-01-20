01 Августа 2020
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Общество В России Москва
кинорежиссер Сергей Соловьев (2015) | Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили об ухудшении состояния режиссера Сергея Соловьева – его перевели в реанимацию

В СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья 75-летнего режиссера Сергея Соловьева.

На прошлой неделе сообщалось о госпитализации создателя фильмов "Асса" и "Дом под звездным небом" и даже об экстренной операции в связи с инфильтратом нижних конечностей. Правда, представитель режиссера потом опроверг информацию и заявил, что Соловьев чувствует себя хорошо.

Теперь же об ухудшении состояния режиссера сообщают telegram-канал Mash и ТАСС. Канал пишет, что у Соловьева ишемический инсульт, он, якобы, находится в крайне тяжелом состоянии. "Соловьев дезориентирован в пространстве. Состояние осложняется диабетом и слабым сердцем, ноги покрыты некротическими ранами (большая отечность)",  - утверждает Mash без ссылки на какой-либо источник. "Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем", - говорит источник ТАСС.

 

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СМИ сообщили об ухудшении состояния режиссера Сергея Соловьева – его перевели в реанимацию

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Теги: сергей соловьев, реанимация, госпитализация



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