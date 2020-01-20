В Зауралье за убийство главы КФХ и хранение взрывчатки будут судить сельчанина

В Альменево передано в суд уголовное дело в отношении 62-летнего гражданина. Его обвиняю в хранении взрывчатки и убийстве местного предпринимателя.

Сейчас суд начнет рассматривать дело по существу, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В конце октября прошлого года руководитель крестьянско-фермерского хозяйства ехал на машине вместе с работниками со своих посевных полей. Бизнесмен решил заехать к гости к мужчине и попросить его объясниться, почему его лошади топчут посевы предпринимателя.

62-летний мужчина, услышав претензии предпринимателя, сходил домой за ружьем, вернулся и выстрелил в грудь бизнесмену. Мужчина умер в больнице от потери крови.

Во дворе своего дома сельчанин также незаконно хранил порох, приобретенный для личных целей.