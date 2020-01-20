Власти Перми подтвердили информацию о двух порывах теплосетей

Власти Перми официально подтвердили информацию о том, что ЧП на ул. Советской Армии, 27 в хостеле "Карамель" предшествовал еще один порыв - в 200 метрах от места трагедии, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации департамента ЖКХ администрации Перми, подтверждения, что еще один порыв произошел в доме – нет. Ранее сообщалось, что порыв произошел в двух домах: №27 и №21

По состоянию на 12.30, количество домов оставшихся без отопления удалось уменьшить с 20 до 16.

Telegram-канал Baza сообщает, что подобные коммунальные аварии в доме №27 уже происходили. В сентябре прошлого года труба уже лопалась, причем, в том же самом номере – тогда повезло, что он стоял пустым.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Среди погибших есть ребенок. Его возраст не уточняется.

Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших постояльцев: Мария Ужегова, Олег Ужегов и Эдуард Мезенцев. Состояние женщины врачи оценивают, как тяжелое, двух других пациентов - средней степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оно передано в Центральный аппарат СКР. Причины ЧП выясняются.

Как сообщает "Ъ", оба дома находятся в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. По данным издания, порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В собственность компании объект может перейти только через год.