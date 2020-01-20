01 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Екатеринбург, фонарь (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге энергетики сорвали подключение фонарей к сетям

Энергетики сорвали подключение к сетям фонарей на улице Червонной в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Как сообщил парламентарий в своем Facebook, он направлял в мэрию запрос по срокам подключения. Как говорится в ответе администрации, "в настоящее время сроки выполнения технологического присоединения сорваны АО "ЕЭСК" (входит в компанию Россети, - прим. Накануне.RU)".

Мэрия направила претензию энергетикам. Теперь обозначен новый срок технологического присоединения и подачи напряжения на фонари - конец января этого года.

Ситуацию прокомментировали в "Россети Урал" - "Екатеринбург". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, еще в 2017 году между АО "ЕЭСК" и МКУ "Городское благоустройство" был заключен договор об осуществлении технологического присоединения объекта к электрическим сетям: речь шла о строительстве сетей уличного освещения по улице Червонной, от Расточной до Дружининской.

Екатеринбург, фонарь(2017)|Фото: Накануне.RU

"С конца 2017 года выполнялось проектирование прохождения электрических сетей, в ходе которого энергетики получали отказы в согласовании от "УК РЭМП Железнодорожного района" в прохождении кабельной линии электропередачи (КЛ) по земельному участку жилого дома по адресу Расточная, 17, корп. 3. При этом альтернативных вариантов прохождения сетей не было. Согласования были получены при поддержке администрации Железнодорожного района.

Согласованную рабочую документацию энергетики получили только в сентябре 2019 года. В конце декабря у электросетевой компании был определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время ведутся земельные раскопки по прокладке КЛ", - сообщили в компании.

Там добавили, что обо всех возникающих препятствиях выполнения работ по техприсоединению указанного объекта и переносе сроков по договору компания "Россети Урал" - "Екатеринбург" своевременно информировала другую сторону.

Напомним, в ноябре прошлого года в городской администрации обещали, что в 15 парках и скверах Екатеринбурга появится дополнительное освещение.

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В Екатеринбурге энергетики сорвали подключение фонарей к сетям

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Теги: фонари, энергетики, Екатеринбург



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