В Челябинске суд арестовал экс-сотрудника УГИБДД, обвиняемого в мошенничестве

В Челябинске заключен под стражу экс-сотрудник УГИБДД области Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве.

Алексеев обвиняется в совершении трех эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и одного эпизода по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения).

Об аресте ходатайствовал следователь, указывая на то, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на потерпевших и свидетелей, и иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Суд ходатайство удовлетворил.