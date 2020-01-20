"Как всегда - обещают ремонт, а потом сносят". Образец конструктивизма на ВИЗе превратился в руины

В Екатеринбурге снесли большую часть здания на улице Нагорной, 12, являвшегося архитектурным образцом уральского конструктивизма. Как сообщают общественники из организации "Уральский Хронотоп", за сносом, предположительно, может стоять некогда близкий к городским властям застройщик "Форум груп". Олег Букин, активист, возглавляющий организацию "Уральский Хронотоп", выступил против сноса, внеся запрос о признании здания ОКН (объектом культурного наследия). По его словам, на время рассмотрения запроса снос должны были приостановить, однако 20 января работы на объекте продолжаются.

"Конечно, этот объект - это редкий образец конструктивизма, - поясняет Накануне.RU Олег Букин. - Помимо этого, у него еще есть и историческая ценность: во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь для тяжелораненых. Само здание проектировал выдающийся архитектор Соколов. Поэтому он обладал всеми качествами для того, чтобы его признали ОКН. Государству, прежде всего, было необходимо рассмотреть запрос о включении здания в реестр ОКН и на время рассмотрения нашего заявления работы должны были быть приостановлены".

Как сообщил глава "Уральского Хронотопа", застройщик решил построить на месте здания жилой комплекс. По словам активиста, он слышал о том, что здание старое и аварийное, но никаких документов, подтверждающих это, предоставлено не было. Более того, активист не видит ничего такого, что могло бы в этом здании отталкивать. По его словам, здание пусть и старое, но оно лучше в архитектурном отношении, чем многие другие, построенные сегодня, и очень органично смотрится с другими конструктивистскими зданиями, как, например, с домом по Нагорной,14. Как говорит Олег Букин, "это старая история: нередко в таких случаях говорят, что надо ремонтировать, но в итоге все оборачивается сносом".

Однако, не все согласны с мнением активиста. Житель дома, соседствующего с объектом сноса, рассказал корреспонденту Накануне.RU, что совершенно не против сноса здания. По его мнению, здание старое и ветхое и единственная его ценность - это то, что во времена ВОВ он служил госпиталем. Сейчас же здание просто стоит, гниет и пугает. Не редкими были случаи, когда в подвале ночевали бомжи.

"Власти не хотят тратить деньги на ремонт, а ремонт нужен. Видно, что здание накренено и косметическим ремонтом не обойтись. Проще перестроить. Что касается активистов, мне интересно, где они были до этого? Когда стали сносить - набежали, а до этого здание стояло само по себе и никому не было нужно", - делится мнением очевидец.

Схожее мнение высказал и сигнальщик, работающий на месте сноса. По его мнению, активисты больше "хайпуют", нежели делают что-то реально полезное. Рабочий сообщил корреспонденту Накануне.RU, что здание было аварийным, первые этажи были отданы под офисы, и пол актового зала несколькими этажами выше уже сильно проседал. Также, по его словам, при сносе в здании были обнаружены огромные крысы.

"Вчера приезжала полиция. Вся та информация о том, что снос незаконен - ложь. Есть документы, подтверждающие правомерность работы. К нам подходили жители соседних домов - спрашивали, что мы тут делаем. Они даже не знают, что это здание несет какую-то ценность. Они больше обеспокоены тем, не снесут ли их дом следом, ведь он всего на несколько лет младше своего соседа", - комментирует ситуацию сигнальщик.

О дальнейшей судьбе здания ничего неизвестно. Как сказал Олег Букин, его работой является спасение памятников истории культуры от сноса, однако уходом за зданием должен заниматься владелец.

"У нас по закону бремя содержания здания возложено на собственника. Мы не можем заниматься всем, что касается сохранения памятников города. Есть еще и государство. Наша задача не допустить сноса, - разъясняет активист. - В остальном у нас слишком маленькие ресурсы. Очень мало людей, которые встревожены сохранением культурного наследия. Возглавляемая мной организация однажды спасла от сноса Красноуфимскую усадьбу Голубцовых и мы ее взяли на свой баланс. И теперь нам требуются просто миллионы на ее содержание. Откуда у нас такие деньги? А сейчас мы должны и другие объекты содержать? Это просто невозможно и потому, в этой ситуации, нужно говорить о партнерстве собственников, общественников, меценатов и государства для того, чтобы это все заработало".

По словам Олега Букина, не столь важно, когда было обращено заявление на включение в реестр ОКН. Важно, что государство обязано было вмешаться. Тем более, имея отдельные рычаги для остановки таких работ, проведения работ по установлению историко-культурной ценности до самого сноса. По его мнению, люди не совсем понимают, чем грозит снос, а впоследствии и постройка на этом месте жилого комплекса. Помимо того, что город лишается архитектурного наследия Соколова, новый ЖК станет очередным магнитом для транспортного трафика, что навсегда лишит жителей соседних домов привычной тишины и спокойствия.