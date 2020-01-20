"Как всегда - обещают ремонт, а потом сносят". Образец конструктивизма на ВИЗе превратился в руины

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/geo/mskreg/, посетить сайт .
Мастер на час: http://remont.youdo.com/carpentry/decoration/, отзывы.
Тут http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/gruzchiki/: подробности здесь.



Общество Свердловская область
Снос здания (2020) | Фото: Накануне.RU

"Как всегда - обещают ремонт, а потом сносят". Образец конструктивизма на ВИЗе превратился в руины

В Екатеринбурге снесли большую часть здания на улице Нагорной, 12, являвшегося архитектурным образцом уральского конструктивизма. Как сообщают общественники из организации "Уральский Хронотоп", за сносом, предположительно, может стоять некогда близкий к городским властям застройщик "Форум груп". Олег Букин, активист, возглавляющий организацию "Уральский Хронотоп", выступил против сноса, внеся запрос о признании здания ОКН (объектом культурного наследия). По его словам, на время рассмотрения запроса снос должны были приостановить, однако 20 января работы на объекте продолжаются.

"Конечно, этот объект - это редкий образец конструктивизма, - поясняет Накануне.RU Олег Букин. - Помимо этого, у него еще есть и историческая ценность: во время Великой Отечественной войны там располагался госпиталь для тяжелораненых. Само здание проектировал выдающийся архитектор Соколов. Поэтому он обладал всеми качествами для того, чтобы его признали ОКН. Государству, прежде всего, было необходимо рассмотреть запрос о включении здания в реестр ОКН и на время рассмотрения нашего заявления работы должны были быть приостановлены".

Снос здания на ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил глава "Уральского Хронотопа", застройщик решил построить на месте здания жилой комплекс. По словам активиста, он слышал о том, что здание старое и аварийное, но никаких документов, подтверждающих это, предоставлено не было. Более того, активист не видит ничего такого, что могло бы в этом здании отталкивать. По его словам, здание пусть и старое, но оно лучше в архитектурном отношении, чем многие другие, построенные сегодня, и очень органично смотрится с другими конструктивистскими зданиями, как, например, с домом по Нагорной,14. Как говорит Олег Букин, "это старая история: нередко в таких случаях говорят, что надо ремонтировать, но в итоге все оборачивается сносом".

здание ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: 1723.ru

Однако, не все согласны с мнением активиста. Житель дома, соседствующего с объектом сноса, рассказал корреспонденту Накануне.RU, что совершенно не против сноса здания. По его мнению, здание старое и ветхое и единственная его ценность - это то, что во времена ВОВ он служил госпиталем. Сейчас же здание просто стоит, гниет и пугает. Не редкими были случаи, когда в подвале ночевали бомжи.

Снос здания на ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: Накануне.RU

Снос здания на ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: Накануне.RU

"Власти не хотят тратить деньги на ремонт, а ремонт нужен. Видно, что здание накренено и косметическим ремонтом не обойтись. Проще перестроить. Что касается активистов, мне интересно, где они были до этого? Когда стали сносить - набежали, а до этого здание стояло само по себе и никому не было нужно", - делится мнением очевидец.

Схожее мнение высказал и сигнальщик, работающий на месте сноса. По его мнению, активисты больше "хайпуют", нежели делают что-то реально полезное. Рабочий сообщил корреспонденту Накануне.RU, что здание было аварийным, первые этажи были отданы под офисы, и пол актового зала несколькими этажами выше уже сильно проседал. Также, по его словам, при сносе в здании были обнаружены огромные крысы.

Снос здания на ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: Накануне.RU

"Вчера приезжала полиция. Вся та информация о том, что снос незаконен - ложь. Есть документы, подтверждающие правомерность работы. К нам подходили жители соседних домов - спрашивали, что мы тут делаем. Они даже не знают, что это здание несет какую-то ценность. Они больше обеспокоены тем, не снесут ли их дом следом, ведь он всего на несколько лет младше своего соседа", - комментирует ситуацию сигнальщик.

О дальнейшей судьбе здания ничего неизвестно. Как сказал Олег Букин, его работой является спасение памятников истории культуры от сноса, однако уходом за зданием должен заниматься владелец.

Снос здания на ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: Накануне.RU

Снос здания на ул. Нагорная, 12(2020)|Фото: Накануне.RU

"У нас по закону бремя содержания здания возложено на собственника. Мы не можем заниматься всем, что касается сохранения памятников города. Есть еще и государство. Наша задача не допустить сноса, - разъясняет активист. - В остальном у нас слишком маленькие ресурсы. Очень мало людей, которые встревожены сохранением культурного наследия. Возглавляемая мной организация однажды спасла от сноса Красноуфимскую усадьбу Голубцовых и мы ее взяли на свой баланс. И теперь нам требуются просто миллионы на ее содержание. Откуда у нас такие деньги? А сейчас мы должны и другие объекты содержать? Это просто невозможно и потому, в этой ситуации, нужно говорить о партнерстве собственников, общественников, меценатов и государства для того, чтобы это все заработало".

По словам Олега Букина, не столь важно, когда было обращено заявление на включение в реестр ОКН. Важно, что государство обязано было вмешаться. Тем более, имея отдельные рычаги для остановки таких работ, проведения работ по установлению историко-культурной ценности до самого сноса. По его мнению, люди не совсем понимают, чем грозит снос, а впоследствии и постройка на этом месте жилого комплекса. Помимо того, что город лишается архитектурного наследия Соколова, новый ЖК станет очередным магнитом для транспортного трафика, что навсегда лишит жителей соседних домов привычной тишины и спокойствия.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Как всегда - обещают ремонт, а потом сносят". Образец конструктивизма на ВИЗе превратился в руины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снос здания, Нагорная 12, Олег Букин, конструктивизм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.01.2020 18:33 Мск Бывший пресс-секретарь Ельцина назвал конструктивизм визитной карточкой Екатеринбурга. Ему пожаловались на снос здания на Нагорной

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2020 13:34 Мск В годовщину Победы: за сносом образца конструктивизма, где был военный госпиталь, может стоять "Форум груп"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров