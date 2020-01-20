В числе погибших в пермском хостеле "Карамель" есть ребенок

В числе погибших в пермском хостеле "Карамель" есть ребенок. Информацию об этом корреспонденту Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого минздрава.

Возраст ребенка не сообщается, списки погибших закрыты Следственным комитетом.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли не менее пяти посетителей, еще трое с ожогами доставлены в больницу. Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших постояльцев: Мария Ужегова, Олег Ужегов и Эдуард Мезенцев. Состояние женщины врачи оценивают, как тяжелое, двух других пациентов - средней степени тяжести.

На месте трагедии работают криминалисты, вскоре начнется допрос свидетелей. По предварительным данным, порыв теплосетей произошел сразу в двух домах по ул. Советской Армии — №21 и №27.

Как сообщает "Ъ", оба дома находятся в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. По данным издания, порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". В собственность компании объект может перейти только через год.