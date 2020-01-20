НАСА передумало отказываться от мест в российских "Союзах"

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/ - в Москве.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/building/outbuilding/garazhi/metallicheskie/, подробнее по ссылке.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/building/home/variant/Japanese/, лучшие цены тут.



Наука и техника За рубежом
(2006) | Фото: Paul Kizzle/AP

НАСА передумало отказываться от мест в российских "Союзах"

НАСА не отказывается от мест на российских кораблях "Союз" и заинтересовано в увеличении числа американских астронавтов на Международной космической станции (МКС).

Об этом заявил директор американского космического агентства Джим Брайденстайн, отвечая на вопрос о том, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими "Союзами".

"Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - цитирует его ТАСС.

Напомним, предполагалось, что уже в 2020 году компании Boeing и SpaceX запустят свои пилотируемые корабли к МКС и Россия потеряет монополию по транспортировке людей на станцию. Но в октябре выяснилось, что НАСА ведет переговоры о закупке дополнительных мест на "Союзах" для доставки на станцию астронавтов после весны 2020 года.

Ранее стало известно, что в состав экипажей ближайших экспедиций МКС может не войти ни один американский астронавт (впервые за последние 19 лет). Однако в декабре сообщалось, что НАСА приобретет два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

НАСА передумало отказываться от мест в российских "Союзах"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: наса, союз, космический корабль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2019 09:02 Мск NASA намерено приобрести два места на "Союзах"
Ранее 19.11.2019 11:11 Мск Роскосмос примет решение о местах на "Союзах" для американских астронавтов "в ближайшее время"
Ранее 15.11.2019 09:53 Мск Робот Федор начал дерзить в сети
Ранее 14.11.2019 15:33 Мск Пилотируемая программа Роскосмоса на ближайшие полтора года обойдется в 4 млрд рублей
Ранее 31.10.2019 12:42 Мск Роскосмос закажет дополнительные "Союзы" – американские корабли до сих пор не готовы
Ранее 04.10.2019 09:41 Мск Первый в истории МКС полностью российский экипаж "Союза" полетит на станцию в 2020 году

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров