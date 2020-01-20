НАСА передумало отказываться от мест в российских "Союзах"

НАСА не отказывается от мест на российских кораблях "Союз" и заинтересовано в увеличении числа американских астронавтов на Международной космической станции (МКС).

Об этом заявил директор американского космического агентства Джим Брайденстайн, отвечая на вопрос о том, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими "Союзами".

"Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - цитирует его ТАСС.

Напомним, предполагалось, что уже в 2020 году компании Boeing и SpaceX запустят свои пилотируемые корабли к МКС и Россия потеряет монополию по транспортировке людей на станцию. Но в октябре выяснилось, что НАСА ведет переговоры о закупке дополнительных мест на "Союзах" для доставки на станцию астронавтов после весны 2020 года.

Ранее стало известно, что в состав экипажей ближайших экспедиций МКС может не войти ни один американский астронавт (впервые за последние 19 лет). Однако в декабре сообщалось, что НАСА приобретет два места на кораблях "Союз-МС" для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах.