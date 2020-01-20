Сердюков: Ростех приготовил предложение по созданию авиакомпании исключительно с российскими самолетами

Корпорация Ростех подготовила предложение по созданию авиакомпании, парк которой будет состоять только из отечественных самолетов и вертолетов – для развития региональных перевозок. Об этом сообщил индустриальный директор кластера авиации Ростеха Анатолий Сердюков, передает ТАСС.

Ранее, напомним, Владимир Путин дал поручение правительству внести предложения по созданию перевозчика с российскими самолетами для работы на Дальнем Востоке.

"Актуализируется программа развития ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в России авиатехнику. Речь о самолетах ОАК, вертолетах, продукции УЗГА (Уральский завод гражданской авиации)", - сказал Сердюков.

По его словам, создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны. Кроме того, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию.

"Разрабатывается эффективная модель эксплуатации парка отечественных самолетов в различных сегментах рынка. Это означает и полную техническую поддержку, и гибкую финансовую экосистему, включая лизинговые инструменты. Необходимо разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. Создаваемая модель должна продемонстрировать наглядно, что российская авиатехника может летать много, комфортно и безопасно", - отметил Сердюков.

Между тем, производимые Ростехом самолеты SSJ-100 пока никто не торопится покупать. Так, в конце 2019 года стало известно, что "Аэрофлот" затягивает подписание контракта на поставку крупной партии "Суперджетов", иностранные авиакомпании от этого типа самолета отказываются. МС-21 – перспективный проект – пока только проходит испытания, первые серийные самолеты этого типа уже расписаны по заказчикам (и это в случае, если на проект не наложат новые санкции, потому что пока испытываются образцы с американскими двигателями).