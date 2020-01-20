01 Августа 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор, Андрей Романов (2020) | Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюмени защитник прав инвалидов, собиравшийся объявить голодовку, встретился с губернатором

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с защитником прав инвалидов Андреем Романовым. Диалог состоялся на фоне возможного объявления голодовки из-за "многих нерешенных проблем", передает корреспондент Накануне.RU.

"Разговаривали больше часа. Был приятно удивлен, увидев человека, умеющего не только указывать на проблемы, но и предлагать конкретные и реальные механизмы их решения. Эти проблемы мы знаем, они непростые. Много лет занимаемся этими вопросами, но все невозможно сделать сиюминутно. Надеюсь, что нашел в этом нелегком деле союзника, вместе с которым, начиная прямо со следующей недели, мы будем действовать сообща. Надеюсь, что никто из соратников Андрея Александровича не будет подвергать свою жизнь и здоровье напрасному риску", - написал Моор на своей странице "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что сегодня активисты из числа инвалидов планировали начать голодовку в знак протеста против невнимания властей ко многим проблемам. Однако пока, по некоторым данным, акцию отодвинули на месяц.

Александр Моор, Андрей Романов(2020)|Фото: vk.com/aleksandr__moor

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В Тюмени защитник прав инвалидов, собиравшийся объявить голодовку, встретился с губернатором

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Теги: Александр Моор, Андрей Романов, инвалиды



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