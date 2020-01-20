В купели на Среднем Урале окунулись более 58 тысяч человек

В ГУ МЧС по Свердловской области подвели итоги Крещенских купаний.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, безопасность на 147 купелях обеспечивали более 2 тысяч специалистов и 600 единиц спецтехники (спасатели, медики, полиция и представители общественных организаций), которые дежурили в местах массовых купаний. Никаких инцидентов не допущено.

По данным начальника отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах свердловского Главка МЧС Ирины Каменных, в купели окунулись более 58 тысяч человек. Наиболее популярными в этом году стали места крещенских купаний на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, Белоярском водохранилище, а также на реках Актай и Тура в Верхотурье.

Уже во время Крещения в пяти муниципалитетах Свердловской области были закрыты 13 купелей, так как по льду пошли трещины и появилась опасность провалов людей. Кроме этого, в поселке Монетном была обнаружена одна несанкционированная купель, которая оперативно ликвидирована сотрудниками МЧС совместно с администрацией.

Как добавили в ведомстве, сегодня все купели будут огорожены и засыпаны снегом во избежание различных происшествий.