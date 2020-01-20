01 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
поселок Журавли, пикет, куриный помет, (2020) | Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

На Южном Урале минэкологии проведет проверку после жалоб жителей на свалку куриного помета

Минэкологии Челябинской области проведет проверку по жалобам жителей о размещении птицефабрикой "Равис" куриного помета на полях сельхозназначения вблизи СНТ "Журавли", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Жители поселке Журавли пожаловались на складирование куриного помета рядом с населенным пунктом. По словам жительницы, куриный помет начали вывозить в поле с начала зимы. В день приезжает по несколько грузовиков. В связи с этим ощущается неприятный запах. 19 января жители вышли на пикет, где приняли решение бойкотировать продукцию "Равис".

поселок Журавли, пикет, куриный помет,(2020)|Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

"На место уже направлены специалисты. После установления фактов и выявления нарушений вся информация будет направлена в надзорные органы для дальнейших действий по проведению проверок и привлечению к ответственности", - отметили в пресс-службе минэкологии.

Напомним, в декабре активисты "АнтиСмог" обнаружили грузовики, которые выбрасывают на берег озера Касарги якобы отходы производства птицефабрики "Равис". Жалобы поступали от жителей деревень Ключевка и Ишалино. В пресс-службе агрохолдинга "Равис" заявили, что на сельскохозяйственные угодья вносятся органические удобрения. При этом распространение неприятных запахов сведено к минимуму.

куриный помет, Касарги,(2019)|Фото: движение АнтиСмог

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На Южном Урале минэкологии проведет проверку после жалоб жителей на свалку куриного помета

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Теги: куриный помет, минэкологии, проверка, Равис,



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