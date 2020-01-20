На Южном Урале минэкологии проведет проверку после жалоб жителей на свалку куриного помета

Минэкологии Челябинской области проведет проверку по жалобам жителей о размещении птицефабрикой "Равис" куриного помета на полях сельхозназначения вблизи СНТ "Журавли", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Жители поселке Журавли пожаловались на складирование куриного помета рядом с населенным пунктом. По словам жительницы, куриный помет начали вывозить в поле с начала зимы. В день приезжает по несколько грузовиков. В связи с этим ощущается неприятный запах. 19 января жители вышли на пикет, где приняли решение бойкотировать продукцию "Равис".

"На место уже направлены специалисты. После установления фактов и выявления нарушений вся информация будет направлена в надзорные органы для дальнейших действий по проведению проверок и привлечению к ответственности", - отметили в пресс-службе минэкологии.

Напомним, в декабре активисты "АнтиСмог" обнаружили грузовики, которые выбрасывают на берег озера Касарги якобы отходы производства птицефабрики "Равис". Жалобы поступали от жителей деревень Ключевка и Ишалино. В пресс-службе агрохолдинга "Равис" заявили, что на сельскохозяйственные угодья вносятся органические удобрения. При этом распространение неприятных запахов сведено к минимуму.