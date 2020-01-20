Третий человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Миндрав РФ готовит экспресс-тест

Третий человек умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Вспышка такой атипичной пневмонии началась в городе Ухань в центральном Китае, но уже распространилась на другие города. Число зараженных выросло в три раза, сообщает Reuters.

По данным властей Китая, третий погибший из города Шэньчжэнь, это первый случай смерти от нового вируса за пределами Ухани. В точке появления вируса только за минувшие выходные выявлено 136 новых случаев пневмонии, вызванной новым штаммом вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупредила, что новый вирус может повлечь глобальную вспышку пневмонии, между тем, лекарства от новой напасти пока нет, оно может быть создано в течение нескольких лет. Особенную опасность представляет тот факт, что вспышка нового заболевания началась накануне празднования лунного нового года, который отмечают в Китае миллионы людей, на это время приходится самая массовая внутренняя миграция, люди едут на праздники отдыхать и навещать родственников и близких.

Между тем, в Центре стратегического планирования Минздрава РФ разрабатывают трест для выявления нового штамма. "Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI. К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV", - приводятся слова замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава РФ Германа Шипулина в газете "Известия".

Сообщается, что возможность лабораторной диагностики коронавируса (2019-nCoV) появится в ближайшие две недели, а в течение месяца может быть создан экспресс-тест, который потребует на диагностику вируса всего 15–20 минут.