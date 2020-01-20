В Москве на складе полицейские изъяли тысячи банок снюса

Полицейские пресекли производство никотиносодержащих смесей в одном из складских помещений в Москве.

Изъято более 4,5 тыс. банок готового к употреблению жевательного табака, а также 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В цехе была организована фасовка никотинсодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 кв.м. находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Напомним, премьер России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.

Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР было поручено организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по продаже так называемого снюса. Любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию 8−800−555−49−43 и проконсультироваться.