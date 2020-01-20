В Москве на складе полицейские изъяли тысячи банок снюса

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/tile/geo/ukladka-plitki-v-sankt-peterburge/, описание.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/cars/avtovoz/dlv/motorbike/, смотреть здесь.
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/building/zabor/metallicheskij/evroshtaketnik/, подробности здесь.



Происшествия Центральный ФО В России Москва
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

В Москве на складе полицейские изъяли тысячи банок снюса

Полицейские пресекли производство никотиносодержащих смесей в одном из складских помещений в Москве.

Изъято более 4,5 тыс. банок готового к употреблению жевательного табака, а также 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В цехе была организована фасовка никотинсодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 кв.м. находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Напомним, премьер России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в интернете.

Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СКР было поручено организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по продаже так называемого снюса. Любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию 8−800−555−49−43 и проконсультироваться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве на складе полицейские изъяли тысячи банок снюса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снюс, москва, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2020 11:47 Мск В России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов
Ранее 30.12.2019 20:34 Мск В Москве ученик школы олимпийского резерва попал в реанимацию, отравившись снюсом
Ранее 25.12.2019 02:38 Мск Медведев распорядился запретить продажу снюса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров