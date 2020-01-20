СМИ: Проезд по мосту через Лену будет платным

Проезд по мосту через реку Ленту в районе Якутска будет платным. Об этом со ссылкой на условия концессионного соглашения (опубликовано на сайте торгов) пишет газета "Ведомости". Ранее руководство Якутии заявляло, что мост будет бесплатным для пользования, отмечает издание.

В сообщении администрации региона о создании концессии для проектирования и строительства моста ни слова нет о том, что он будет платным. Зато там говорится, что объект должен войти в эксплуатацию в 2025 году и что региональный бюджет за счет повышения транспортной доступности сможет ежегодно экономить до 4 млрд руб.

Осенью 2019 года стало известно об одобрении проекта Владимиром Путиным. Газета "Коммерсант" сообщала, что общая смета проекта может составить почти 83 млрд руб. с учетом НДС. Примерно половину суммы планировалось получить из федерального бюджета, еще 6,4 млрд руб. – из регионального, остальное – расходы частного инвестора.