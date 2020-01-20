В Югре заживо сгорели супруги и их шестилетний внук

В одном из садов, расположенных вблизи поселка Солнечный, что в Сургутском районе, погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ранним утром 18 января в дачном жилом доме в СПК "Победит-1", расположенном в 20 км от поселка Солнечный в Сургутском районе, произошел пожар. После тушения в одной из комнат дома нашли тела 45-летних супругов, а также их шестилетнего внука.

Напомним, сегодня ночью в Перми произошел пожар в хостеле "Карамель". Погибли пять постояльцев, еще трое пострадали.