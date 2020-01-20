01 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Пожар, жилой дом, погибли трое, Сургутский район (2020) | Фото: СУ СКР по ХМАО

В Югре заживо сгорели супруги и их шестилетний внук

В одном из садов, расположенных вблизи поселка Солнечный, что в Сургутском районе, погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ранним утром 18 января в дачном жилом доме в СПК "Победит-1", расположенном в 20 км от поселка Солнечный в Сургутском районе, произошел пожар. После тушения в одной из комнат дома нашли тела 45-летних супругов, а также их шестилетнего внука.

Напомним, сегодня ночью в Перми произошел пожар в хостеле "Карамель". Погибли пять постояльцев, еще трое пострадали.

Пожар, жилой дом, погибли трое, Сургутский район(2020)|Фото: СУ СКР по ХМАО

Пожар, жилой дом, погибли трое, Сургутский район(2020)|Фото: СУ СКР по ХМАО

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В Югре заживо сгорели супруги и их шестилетний внук

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Теги: СПК Победит-1, поселок Солнечный, пожар



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