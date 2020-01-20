01 Августа 2020
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Политика В России
Глава Чувашии Михаил Игнатьев (2015) | Фото: moscow-post.com

Пресс-секретарь главы Чувашии пояснил его призыв "мочить" журналистов

Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово "мочить" в значении "раскрыть подноготную" блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами.

По его словам, речи идет о тех людях, которые "дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные о развитии региона".

Ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, призвал "мочить" тех, кто "хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком, - лишь бы, значит, заработать на разных схемах".

Глава Чувашии также заявил, что те, кто "с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят - критикуют", "сидят на заказах". И в итоге "мы будем иметь" "митинги на улицах", добавил он.

На мероприятии присутствовали депутаты Госдумы Николай Малов и Леонид Черкесов (фракция "Единая Россия"). Кроме того, на нем был также прокурор Чувашии Василий Пословский, который в начале своей карьеры работал журналистом, отмечает Regnum.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", журналист Евгений Ревенко считает, что Игнатьев должен извиниться перед журналистским сообществом.

Напомним, в 2012 году глава Чувашии предложил создать на портале органов власти региона реестр СМИ, пишущих неправду.

Глава Комиссии по СМИ Общественной палаты России Павел Гусев раскритиковал предложение, заявив, что только суд имеет право определить, насколько сведения в СМИ соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что глава Чувашии, у которого в августе 2020 года заканчивается второй срок полномочий, может лишиться поста во время новой волны отставок российских губернаторов.

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Пресс-секретарь главы Чувашии пояснил его призыв "мочить" журналистов

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Теги: чувашия, михаил игнатьев, журналисты



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Развитие сюжета:

Ранее 20.01.2020 15:07 Мск "Человек с доброй душой" Игнатьев извинился за призыв "мочить" журналистов

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